Jo Squillo: Alexis Mabille, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026
© Ufficio stampa
Nata dalla mente e dalla mano, l'Haute Couture è un patrimonio vivo, che deve essere costantemente reinventato.
L'espressione visiva della mia collezione Primavera Estate 2026 fa parte di questa riflessione orientata al futuro.
Per dargli vita, ho scelto di confrontarmi con l'innovazione tecnologica, circondato da un team di specialisti. Questi nuovi strumenti hanno aperto la strada a territori creativi inesplorati, pur preservando ciò che rimane essenziale: il gesto e la sensibilità, al centro del processo creativo.
Tutto inizia con l'intuizione. Traccio una silhouette, prende forma, viene modellata, proprio come in atelier, dove la mano plasma e rivela la materia, dove il volume trova il suo equilibrio e la precisione diventa emozione.
Questa stagione celebra la diversità e la luminosità delle personalità che scelgono le mie creazioni da oltre vent'anni. Lo spettacolo si apre con la mia amica Diana Gartner, che si cala nel gioco del suo clone, e si chiude con Mireille Mabille, mia madre, al mio fianco fin dall'inizio, top model digitale.
La presentazione di oggi è un'esperienza immersiva e unica, un invito a vedere la creazione in modo diverso.
“La creatività è intelligenza in gioco.” Attribuito ad Albert Einstein
Alexis Mabille
