Jo Squillo: Alessandro Bini al Paris Déco Off

Le radici di Alessandro Bini affondano in Toscana: nei suoi colli silenziosi, nei filari che mutano con le stagioni, nelle architetture che custodiscono saperi antichi. Da questa terra derivano la misura dell’eleganza, la forza della semplicità, la ricerca dell’armonia delle collezioni realizzate dal marchio. La collezione 2026 “Trame di Vita” presentata a Parigi è un ponte tra tradizione e innovazione: un gesto artigiano che non smette di evolversi ed interpretare l’abitare con uno sguardo contemporaneo, consapevole, scegliendo materiali sensibili al futuro e processi che rispettano il mondo nel quale viviamo. La collezione nasce dal cuore della Toscana, dal desiderio di creare bellezza che duri e che emozioni. La collezione nasce da un’attenta selezione delle fibre e da un percorso di progettazione che intreccia estetica e funzionalità. Ogni trama è pensata per durare nel tempo, per raccontare una storia, per portare negli ambienti un senso di armonia. Le di texture invitano al tatto, le gamme cromatiche dialogano con la luce, i disegni evocano architetture, paesaggi, memorie Tra i prodotti iconici della nuova collezione, il prezioso tessuto lampasso DEDALO, realizzato su disegno d’artista, la cui trama architettonica è un viaggio affascinante tra vicoli, trame e colori della terra. Dedalo è un paesaggio tessile: un labirinto di fili, rilievi e texture preziose che evocano antiche città, finestre che guardano lontano, orizzonti da immaginare.

Un lampasso unico, materico e sofisticato, nato per arredi che cercano una bellezza evocativa e senza tempo.