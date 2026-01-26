Jo Squillo: Alessandro Bini al Paris Déco Off
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
In uno degli appuntamenti più attesi del design internazionale, i tessuti firmati Bini hanno saputo distinguersi per eleganza, ricerca materica e forza narrativa, confermando il ruolo dell’azienda come ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo.
© Ufficio stampa
Grande successo di pubblico per Alessandro Bini a Paris Déco Off, l’evento parigino dedicato alla decorazione maison d’eccellenza, dove l’azienda fiorentina ha conquistato visitatori, professionisti e appassionati con la sua visione tessile che unisce arte, artigianalità e innovazione.
Le radici di Alessandro Bini affondano in Toscana: nei suoi colli silenziosi, nei filari che mutano con le stagioni, nelle architetture che custodiscono saperi antichi. Da questa terra derivano la misura dell’eleganza, la forza della semplicità, la ricerca dell’armonia delle collezioni realizzate dal marchio. La collezione 2026 “Trame di Vita” presentata a Parigi è un ponte tra tradizione e innovazione: un gesto artigiano che non smette di evolversi ed interpretare l’abitare con uno sguardo contemporaneo, consapevole, scegliendo materiali sensibili al futuro e processi che rispettano il mondo nel quale viviamo. La collezione nasce dal cuore della Toscana, dal desiderio di creare bellezza che duri e che emozioni. La collezione nasce da un’attenta selezione delle fibre e da un percorso di progettazione che intreccia estetica e funzionalità. Ogni trama è pensata per durare nel tempo, per raccontare una storia, per portare negli ambienti un senso di armonia. Le di texture invitano al tatto, le gamme cromatiche dialogano con la luce, i disegni evocano architetture, paesaggi, memorie Tra i prodotti iconici della nuova collezione, il prezioso tessuto lampasso DEDALO, realizzato su disegno d’artista, la cui trama architettonica è un viaggio affascinante tra vicoli, trame e colori della terra. Dedalo è un paesaggio tessile: un labirinto di fili, rilievi e texture preziose che evocano antiche città, finestre che guardano lontano, orizzonti da immaginare.
Un lampasso unico, materico e sofisticato, nato per arredi che cercano una bellezza evocativa e senza tempo.
Il tessuto Dedalo è stato anche protagonista di RE_WASTE | Circular Ecosystems in Textile Chain, un interessante progetto di ricerca a cui hanno partecipato Alessandro Bini, l’Università di Firenze e l’ITS Mita Academy, polo di alta formazione moda. La ricerca puntava a trasformare lo zero-waste in un vero motore creativo, ripensando taglio, modellistica e processi produttivi per eliminare gli scarti e generare nuove forme estetiche. Obiettivo finale: progettare capi di abbigliamento senza generare scarti, intervenendo direttamente nelle fasi di taglio, trasformazione e assemblaggio.
RE_WASTE ha così originato una capsule collection zero-waste ispirata al design automobilistico italiano, realizzata con i tessuti di alta gamma forniti da Alessandro Bini tra cui appunto Dedalo. Gli abiti sartoriali reinterpretano le icone del design automobilistico italiano – dalla Fiat Nuova 500 alla Ferrari F40 – trasformando volumi, superfici e geometrie in elementi costruttivi zero-waste. La collezione nasce dal concept della designer Angela Beltrame e dal lavoro congiunto di modellisti e studenti MITA.
Made in Italy che innova
La presenza a Paris Déco Off ha rappresentato un palcoscenico internazionale ideale per raccontare un Made in Italy che unisce ricerca, formazione e manifattura d’eccellenza. In questo ecosistema, fondamentale è il contributo di Alessandro Bini, realtà che rappresenta una delle espressioni più autentiche della manifattura tessile italiana di eccellenza. I tessuti di altissima qualità utilizzati nel progetto diventano elementi centrali del processo creativo, espressione di una tradizione fatta di valori, ricerca, cultura del dettaglio e sensibilità fashion, profondamente radicata nel sapere manifatturiero italiano. www.alessandrobini.com
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa