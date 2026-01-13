Jo Squillo: Aleph, la collezione Spring-Summer 2026

Il corpo non è mai costretto, ma accompagnato: l’abito lo sfiora, lo contiene, lo interpreta. Le palette cromatiche spaziano tra bianco, sabbia, ecru, terra e nero. Toni caldi e sfocati che evocano il chiarore del pomeriggio e la profondità della notte. Le materie — cotoni lavati, lini, garze, trame leggere — raccontano un savoir-faire autenticamente italiano, fatto di gesti, precisione e sensibilità tattile.