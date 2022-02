Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione Pre Fall 2022

Gli opposti si conciliano lungo l’intero percorso di collezione, con le silhouette brevi e pragmatiche che si alternano a linee allungate ed eleganti. I capi di ispirazione utilitaria - blouson, field jacket, trench, caban - sono realizzati in tessuti nobili come lane compatte sostenibili, panni di lana gessati, bouclè, nappa, e mescolati ad abiti e camicie di taffetas, shorts, tute.

Il tailoring in sete jacquard è verticale e incisivo, l’allungamento accentuato dai pantaloni flare indossati con mules dalle punte affilate.

L’apparente formalità di questo vestire da gamine è sovvertita dalla mescolanza grafica di pattern in bianco e nero che creano svagati mix & match. Sono grafici anche i ricami di paillettes sui piccoli abitini, mentre il pizzo borda gli jabot di camicie aeree o, interpretato come punto, si trasforma in pullover ariosi e compatti. Di sera il romanticismo dilaga, senza languori decadenti, nelle tuniche fluenti di envers satin percorse da intagli a laser che creano motivi ritmici vedo-non-vedo, nei lunghi abiti intarsiati di pizzo e in quelli strutturati di mikado.

Il contrappunto è in ultimo gioco di texture e di colori: l’opacità dei panni gessati, delle lane compatte e delle nappe plongè è rotta dalla mano serica e luminosa di envers satin, taffettà, chiffon crudi, nylon tecnici. La palette mescola bianco e nero con toni terrosi di verde, marrone e rosa antico e punte di malva, verde petrolio, rosso.