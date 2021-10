Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione per la Primavera/Estate 2022

Concretezza, per Alberta Ferretti, è una espressione di femminilità: la capacità di vivere il tempo presente e rispondere con coriacea leggerezza. In un momento in cui di certezze ce ne sono poche, Alberta Ferretti lavora sulla certezza del segno personale, del mestiere, e delle donne per cui lo fa. Mette al centro il corpo, che esalta attraverso l’artigianalità di un accurato lavoro manuale.