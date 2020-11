Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione per lʼinverno 2020/21

La passerella è animata da un alternarsi di due anime: quella maschile con camicie, giacche, pantaloni e cappotti in cashmere costruiti con tagli sartoriali e l’anima femminile con i top e le gonne in chiffon, i cappotti in shearling, gli abiti in broccato e i tablier in chiffon abbinati a pantaloni in seta moirè. La scelta dei colori è ricercata: dal nero, grigio alle nuances più forti del rosso, mauve, viola e blu. Gli accessori caratterizzanti di questa nuova collezione sono, invece, i guanti in pelle, gli stivali e le borse grandi realizzate con gli stessi tessuti per coordinarsi perfettamente con i completi.