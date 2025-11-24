Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione Fall-Winter 2026 a Dubai

Khadija Al Bastaki, Senior Vice President del Dubai Design District (d3), parte del TECOM Group, ha dichiarato: “Con ogni edizione della Dubai Fashion Week riaffermiamo il suo ruolo come piattaforma globale e innovativa dedicata alla creatività e allo scambio culturale, e continuiamo ad ampliare i nostri orizzonti come appuntamento chiave nel calendario internazionale della moda. Accogliere Alberta Ferretti, la cui eredità stilistica incarna grazia, raffinatezza e maestria artigianale, è un onore per DFW e conferma la fiducia che prestigiose maison internazionali e nuovi talenti ripongono in Dubai come hub globale di moda ed eccellenza creativa.”