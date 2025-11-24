Jo Squillo: Alberta Ferretti, la collezione Fall-Winter 2026 a Dubai
La maison italiana inaugurerà la settimana il 1° febbraio con una sfilata, la prima nella storia del brand in Medio Oriente.
Alberta Ferretti è lieta di annunciare la sua partecipazione in qualità di Guest Designer all’edizione Autunno/Inverno 2026/27 della Dubai Fashion Week (DFW).
Riconosciuto a livello globale per un’idea senza tempo di femminilità ed eleganza, il marchio Alberta Ferretti è noto per le sue silhouette poetiche, la sartorialità fluida, la leggerezza e l’eccezionale artigianalità — tratti distintivi che rappresentano la massima espressione del Made in Italy.
Il debutto del brand alla DFW sottolinea il crescente ruolo di Dubai tra le capitali mondiali della moda e celebra il dialogo creativo tra Europa e Medio Oriente.
“Sono entusiasta di portare il mondo di Alberta Ferretti a Dubai. L’energia della città, il suo pubblico cosmopolita e il suo impegno verso l’eccellenza del design la rendono lo scenario ideale per il nostro debutto in Medio Oriente,” dichiara Lorenzo Serafini, Direttore Creativo di Alberta Ferretti. “Questa collezione Autunno/Inverno 2026 rifletterà la sensibilità estetica e l’attenzione alla qualità che definiscono la mia visione del brand Alberta Ferretti.”
Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe Group, aggiunge: “Dubai rappresenta uno straordinario crocevia di culture, creatività e business globale. Presentare la nuova collezione Alberta Ferretti Autunno/Inverno 2026 nell’ambito di Dubai Fashion Week è un’opportunità strategica che rispecchia il nostro impegno nell’espansione internazionale del brand. Siamo orgogliosi di inaugurare questa stagione e contribuire a una piattaforma che continua a plasmare il futuro della moda nel mondo.”
Gli executive della Dubai Fashion Week commentano la collaborazione:
Khadija Al Bastaki, Senior Vice President del Dubai Design District (d3), parte del TECOM Group, ha dichiarato: “Con ogni edizione della Dubai Fashion Week riaffermiamo il suo ruolo come piattaforma globale e innovativa dedicata alla creatività e allo scambio culturale, e continuiamo ad ampliare i nostri orizzonti come appuntamento chiave nel calendario internazionale della moda. Accogliere Alberta Ferretti, la cui eredità stilistica incarna grazia, raffinatezza e maestria artigianale, è un onore per DFW e conferma la fiducia che prestigiose maison internazionali e nuovi talenti ripongono in Dubai come hub globale di moda ed eccellenza creativa.”
Mohammed Aqra, Chief Strategy Officer dell’Arab Fashion Council, ha commentato: “Accogliere Alberta Ferretti come Guest Brand riflette la crescente forza della Dubai Fashion Week. Questa collaborazione rafforza la nostra convinzione che Dubai non sia semplicemente parte della conversazione globale sulla moda — ma che ne stia guidando il percorso. Insieme, continuiamo a collegare la region con le voci più influenti del fashion internazionale.”
L’edizione AW26/27 della Dubai Fashion Week si svolgerà presso dall’1 al 6 febbraio 2026, riunendo designer locali, nomi della region, maison internazionali e innovatori del settore. Come settimana della moda ufficiale di Dubai, DFW continua a plasmare il calendario globale della moda, posizionandosi prima della New York Fashion Week e fungendo da piattaforma strategica per l’eccellenza moda regionale e internazionale.
Alberta Ferretti conferma la propria presenza alla Milan Fashion Week, con un format che verrà svelato nelle prossime settimane.
