Jo Squillo: Alberta Ferretti e Gran Meliá lanciano Bombón Pool Club

In occasione del 60° anniversario dell'Hotel de Mar Gran Meliá, Alberta Ferretti ha personalizzato il Bombón Pool Club, una vera e propria lettera d'amore per gli amanti dell’estate mediterranea, combinando l’estetica sofisticata con l'eleganza senza tempo, e riflettendo i valori condivisi della casa di moda italiana e di Gran Meliá.

Il connubio creativo conferma l’Hotel de Mar come destinazione estiva d’eccellenza, fondendo il gusto italiano con il fascino delle Baleari.

La partnership tra Alberta Ferretti e Gran Meliá rappresenta la felice evoluzione dell'Hotel de Mar, meta estiva già amata da sempre dal jet set internazionale. Tra gli ospiti che hanno partecipato all’evento, Amy Jackson, Eugenia Silva, Rosario Nadal, Maria Pombo, Beatrice Valli, Rocio Morales, Malena Costa, Clara Diez e molteplici esponenti delle istituzioni e dell’alta società di Maiorca.