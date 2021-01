Jo Squillo: Alberta Ferretti "Dreaming", la capsule collection per la Resort 2021 Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Morbide felpe, blazer e top in jersey di cotone - versatili e dall'allure décontracté - si accostano alle iconiche maglie in cashmere ecosostenibile con vestibilità over o cropped, per vivere la quotidianità senza rinunciare a uno stile femminile e ricercato.

La palette colori vede alternarsi vivaci tonalità di celeste e rosa ai sempre attuali bianco e nero, per un look color block o giocato su briose combinazioni cromatiche.