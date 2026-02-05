Jo Squillo: Agnona presenta la nuova collezione di maglieria
L’eccellenza della materia come gesto di stile.
Agnona presenta la nuova collezione di maglieria, sintesi raffinata di heritage, ricerca e visione contemporanea. Un racconto di stile che prende forma attraverso la materia, celebrando l’eccellenza manifatturiera e l’approccio sofisticato che da sempre definiscono l’identità della Maison.
La collezione nasce da una selezione accurata di filati pregiati (cashmere, lana extrafine e fibre naturali di altissima qualità) interpretati con lavorazioni innovative e tecniche sartoriali evolute. Ogni capo è pensato per valorizzare la purezza del materiale, esaltandone morbidezza, leggerezza e resa estetica.
Le silhouette sono essenziali ma decise, costruite intorno a un equilibrio armonico tra comfort e rigore formale. I volumi dialogano con il corpo in modo naturale, mentre le superfici (lisce, compatte o sottilmente strutturate) conferiscono profondità e carattere a un guardaroba elegante e contemporaneo.
La palette cromatica si sviluppa attorno a tonalità sofisticate e senza tempo, ispirate alla natura e alla tradizione tessile di Agnona, reinterpretate con una sensibilità moderna. I dettagli, mai ostentati, rivelano una cura estrema: punti finissimi, finiture impeccabili, proporzioni studiate con precisione.
La nuova collezione di maglieria Agnona esprime una visione di lusso misurata e consapevole, in cui estetica e qualità convivono in perfetta sintonia. Un’eleganza autentica, pensata per una donna contemporanea che riconosce il valore del savoir-faire, della durata e della bellezza essenziale.
Con questa proposta, Agnona riafferma il proprio ruolo di riferimento nel panorama del luxury knitwear, confermando un linguaggio stilistico coerente, raffinato e profondamente radicato nella cultura del prodotto.
