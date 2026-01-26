Jo Squillo: Ad Artem e l’arte di Leonardo: un’esperienza unica al Castello Sforzesco sui ponteggi della Sala delle Asse

Accompagnati dalle guide di Ad Artem, i partecipanti potranno salire sui ponteggi e osservare da pochi centimetri di distanza la volta, le lunette e il celebre ‘monocromo’ realizzato a carbone da Leonardo. Grazie alla collaborazione con le restauratrici dell’impresa SERES s.r.l., sarà possibile conoscere le tecniche artistiche, le delicate problematiche conservative e le fasi operative del cantiere. L’esperienza intima e coinvolgente, della durata complessiva di 90 minuti, disponibile in lingua italiana e inglese e ideata per gruppi ristretti da massimo 8 persone, si apre con una breve introduzione sul ruolo di Leonardo alla corte sforzesca, seguita dall’accesso esclusivo al cantiere, dove i visitatori potranno sostare per 30 minuti, muniti di caschetto di sicurezza.