Jo Squillo: Ad Artem e l’arte di Leonardo: un’esperienza unica al Castello Sforzesco sui ponteggi della Sala delle Asse
In concomitanza col periodo olimpico, le guide di Ad Artem accompagneranno i visitatori alla scoperta delle ultime fasi del cantiere di restauro della celebre sala di Leonardo da Vinci.
Grazie a un programma straordinario di visite guidate, dal 7 febbraio al 14 marzo 2026, durante il periodo olimpico, Ad Artem, concessionaria dei servizi educativi del Castello Sforzesco, guiderà i visitatori alla scoperta del cantiere della Sala delle Asse, dipinta negli ultimi anni del Quattrocento da Leonardo da Vinci e dalla sua bottega e attualmente all’ultima fase del suo restauro.
Accompagnati dalle guide di Ad Artem, i partecipanti potranno salire sui ponteggi e osservare da pochi centimetri di distanza la volta, le lunette e il celebre ‘monocromo’ realizzato a carbone da Leonardo. Grazie alla collaborazione con le restauratrici dell’impresa SERES s.r.l., sarà possibile conoscere le tecniche artistiche, le delicate problematiche conservative e le fasi operative del cantiere. L’esperienza intima e coinvolgente, della durata complessiva di 90 minuti, disponibile in lingua italiana e inglese e ideata per gruppi ristretti da massimo 8 persone, si apre con una breve introduzione sul ruolo di Leonardo alla corte sforzesca, seguita dall’accesso esclusivo al cantiere, dove i visitatori potranno sostare per 30 minuti, muniti di caschetto di sicurezza.
L’appuntamento si inserisce nel progetto con cui, in occasione delle Olimpiadi, il Castello Sforzesco e il Comune di Milano omaggiano Leonardo con tre iniziative che celebrano il suo rapporto con Milano:
l’apertura eccezionale della Sala delle Asse durante l’ultima fase del cantiere di restauro;
un’installazione multimediale nelle Sale Panoramiche;
la rinnovata Sala dei Leonardeschi in Pinacoteca.
Il restauro della Sala delle Asse è promosso dalla Direzione Cultura del Comune di Milano, con il supporto della Fondazione Cariplo, e seguito dalla Direzione Tecnica – Area Edilizia Culturale del Comune di Milano, con la supervisione scientifica della Direzione regionale Musei Lombardia del Ministero della Cultura, dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e dell’Area Musei del Castello Sforzesco, Musei Archeologici e Museo del Risorgimento.
APERTURA STRAORDINARIA DELLA SALA DELLE ASSE: VISITE GUIDATE CON AD ARTEM SUI PONTEGGI DEL CANTIERE DI RESTAURO
Dal 7 febbraio al 14 marzo 2026.
Orario: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 12.30 alle 17.30; sabato dalle 9.00 alle 17.30.
Biglietto: € 25 intero, € 23 ridotto, € 20 under 18.
Gruppi di 8 partecipanti
Prenotazioni obbligatorie al link di seguito: https://adartem.it/ITA/itinerary/visita-guidata-al-cantiere-della-sala-delle-asse.aspx
