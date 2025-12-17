Jo Squillo: Accademia Nami, la sfilata 2025
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
A Pescara la sfilata evento di fine anno accademico.
Si è tenuta il 10 dicembre 2025 a Pescara la sfilata di fine anno dell’Accademia NAMI, un evento che ha celebrato il talento, la ricerca e la visione creativa degli studenti, protagonisti di una serata dedicata alla moda contemporanea e all’innovazione stilistica.
La sfilata ha rappresentato il momento culminante del percorso formativo degli allievi dell’Accademia, che hanno presentato al pubblico collezioni originali frutto di mesi di studio, sperimentazione e lavoro progettuale. In passerella, capi che raccontano identità, sostenibilità, contaminazioni artistiche e una forte attenzione ai dettagli sartoriali, confermando l’approccio didattico di NAMI orientato all’eccellenza e alla professionalità.
L’evento ha visto la partecipazione di docenti, addetti ai lavori, professionisti del settore moda, stampa e ospiti, trasformando Pescara in un palcoscenico di creatività e confronto. La sfilata ha messo in luce non solo il valore estetico delle collezioni, ma anche la capacità degli studenti di tradurre concept e visioni personali in progetti concreti e contemporanei.
«La sfilata di fine anno rappresenta per noi un momento fondamentale di condivisione e crescita – sottolinea l’Accademia NAMI – un’occasione per valorizzare il talento dei nostri studenti e per rafforzare il dialogo tra formazione e mondo professionale».
Con questo appuntamento, l’Accademia NAMI rinnova il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni di creativi, confermandosi come punto di riferimento nel panorama della formazione artistica e della moda.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa