Jo Squillo: Accademia Nami, la sfilata 2025

L’evento ha visto la partecipazione di docenti, addetti ai lavori, professionisti del settore moda, stampa e ospiti, trasformando Pescara in un palcoscenico di creatività e confronto. La sfilata ha messo in luce non solo il valore estetico delle collezioni, ma anche la capacità degli studenti di tradurre concept e visioni personali in progetti concreti e contemporanei.