Jo Squillo: Accademia Costume & Moda Fashion Design Runway Show 2025

Le capsule collection nascono come racconti personali, frammenti di esperienze e visioni che si traducono in forme, texture e silhouette. Ogni designer ha dato voce alla propria sensibilità, esplorando il dialogo tra tradizione e contemporaneità, tra la precisione della tecnica sartoriale e la libertà della ricerca creativa. Il risultato è un insieme di progetti che, pur diversi tra loro, condividono una stessa tensione poetica: trasformare la materia in emozione, il tessuto in linguaggio.