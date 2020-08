Jo Squillo: A tutto volume!

Balenciaga e' il vero capofila di questa tendenza, con una collezione che non conosce mezze misure: dalle spalle ultra boxy, esagerate diremmo in italiano, agli abiti da sera che in un tripudio di velluto e tessuti metallici enfatizzano fiocchi e silhouette assolutamente indimenticabili. Anche Thom Browne dice la sua, incentrandosi sull'architettura dell'abito, e sulla sua storia. Nel mirino dello stilista, il panier, quella struttura tanto in voga negli abiti del 1700 francese, che enfatizzava i fianchi assottigliando il punto vita. Il risultato sono abiti dalla silhouette unica, nei toni pacati pastello, assolutamente couture.

E poi, ecco che i volumi teatrali incontrano il nero piu' profondo, in una moltitudine di modelli, come in un crescendo: dall'abito / giacca di annakiki, dove solo un lato e' maxi, agli abiti con code spropositate che abbiamo visto sulle passerelle di oscar de la renta, elie saab e vera wang.

E se il pret a porter guarda al volume in versione maxi, l'haute couture lo esagera!

Ecco allora le sperimentazioni “marine” di Iris van Herpen, la stilista olandese che ha esposto le sue creazioni anche al Met di New York. Onirici e spettacolari, dei veri e propri pezzi di “fantasy couture”.

E ancora, sotto la neve dell'himalaya, Guo Pei, la stilista cinese tanto amata da Rihanna, ci accompagna alla scoperta di abiti – scultura candidi come la neve, dei veri pezzi d'arte dove i volumi sono i protagonisti.

Sulla passerella di Schiaparelli, ecco che si ingrandiscono degli elementi: dalle maniche a sbuffo, alle gonne, fino ai decori, per abiti colorati e ultra glam.

E non potevamo certo dimenticarci dell'enfant terrible della moda, Jean Paul Gaultier, che nella sfilata/evento che segna la fine di questo capitolo della sua maison, gioca con i volumi, nel suo modo esuberante, irriverente e sempre assolutamente sopra le righe!

Ma per quelle che non se la sentono troppo di esagerare, nessun problema, si puo' essere voluminous anche in piccole dosi!

Prendiamo ad esempio la semplice maglietta, che questa estate si trasforma in “muscle tee”.

Taglio sportivo, che riprende le canottiere, e spalle piu' o meno imbottite, per un effetto che fa l'occhiolino agli anni '80, questa e' la ricetta della maglietta dei vostri sogni, un'amica geniale che, come dice il nome, enfatizza i muscoli, facendoci sembrare più toniche e atletiche.

E poi ecco i maxi orecchini in stoffa di Stella Mccartney, o i gioielli extra large di Giorgio Armani, veri pezzi indimenticabili, perfetti per dare volume e carattere a qualunque look.