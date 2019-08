Jo Squillo: a tutto giallo!

Caldo, solare e positivo: è il giallo il “mai più senza” per l'estate 2019. Una nuance che mette subito di buon umore e regala la giusta carica per lasciarsi alle spalle il grigiore invernale.

Simbolo di luce, energia mentale e fisica, il giallo si insinua tra le passerelle, declinato di volta in volta in modo differente.

Dal color canarino di Salvatore Ferragamo alla versione super-sexy andata in scena da MSGM.

Perfetto per chi vuole osare, il look gotico-romantico di Alexander McQueen.

Dal fluo all'ocra, le sfumature sono infinite... e da abbinare con anarchia assoluta: facile e fresco col bianco, più azzardato, ma anche sofisticato, con i celeste e i rosa.

Se vi dicessimo che sta bene a tutte, vi diremmo una bugia, ma le more sono avvertite: siete pronte a farvi conquistare dal colore più allegro dell’intera palette?