Jo Squillo: a tutto azzurro!

Come cantava Gino Paoli, l'estate 2019 e' all'insegna del cielo in una stanza, anzi, in un outfit!

Eh, si, perche' l'azzurro, o meglio il celeste, e' uno dei colori principe della stagione calda. Declinato in una versione vicina al denim chiaro, richiama le giornate all'aria aperta, la voglia di liberta' e una decisa spensieratezza.

Rivistato in chiave onirica e romantica, o abbinato in modo audace, l'azzurro cielo e' perfetto per vestire abiti lunghi, leggerissimi e svolazzanti. Assolutamente estivi.

Ma per chi proprio non puo' rinunciare alle lunghezze mini, ecco che Versace propone abiti in pelle opaca in una nuances piu' piena e scura.

E ancora, ecco l'azzurro diventare protagonista di completi sporty chic, e ovviamente di tutta la gamma di accessori, dalle scarpe con tacco e cinturino, alle borse pastello di Moschino.

Un colore must have a cui proprio non potrete rinunciare!