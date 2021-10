Jo Squillo: 30 anni di Scuola Italiana Design

L'istituto oggi accoglie oltre 260 giovani talenti provenienti da tutto il Paese e si inserisce tra le divisioni del Parco Scientifico Padovano, il “Galileo Visionary District”.

Un ambiente creativo, fresco e sempre in fermento, dove la didattica diventa esperienza concreta di approccio alle esigenze delle imprese, attraverso una serie di workshop stagionali e master project: è così che Scuola Italiana Design vanta una serie di partner prestigiosi in ambiti che spaziano dal settore dell'elettrodomestico fino al biomedicale, dal packaging al mondo del software digitale, passando per il marketing territoriale, il settore dolciario, vitivinicolo e così via..

Collaborazioni che ben rappresentano la sinergia creativa che Scuola Italiana Design ha saputo creare con il sistema economico del territorio.

Un vero punto di riferimento nell'ambito dell'innovazione di prodotto.