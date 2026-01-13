Jo Squillo: 12pm, la collezione Spring-Summer 2026

Piccoli fiori con boccioli stilizzati, simili a rose selvatiche, violette e fiori di campo, si trasformano in orecchini, collane e bracciali che avvolgono il corpo come se fossero caduti da un albero e si fossero posati sulla pelle. Foglie scolpite con venature in rilievo richiamano quelle dell’acanto. Le linee sono curve e fluide, come linfe che scorrono dentro, e si fondono con la sinuosità decorativa dell’Art Nouveau.