1 di 32
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Haute Couture.

Jo Squillo: Yanina, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Questa collezione non racconta una rivoluzione stilistica, ma l'emergere di una forza interiore, di una libertà conquistata a fatica e di un'eleganza nata dalla resilienza.

02 Feb 2026 - 08:00
32 foto
yanina
jo squillo
paris haute couture