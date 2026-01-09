Logo Tgcom24
Modamania
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Stuart Weitzman New York.

Jo Squillo: Stuart Weitzman New York, la collezione Spring-Summer 2026

La collezione Primavera/Estate 2026 di Stuart Weitzman New York è ispirata all’energia del primo giorno di primavera a New York City.

09 Gen 2026
