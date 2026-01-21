Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 6
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: MooRER, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027

È la capacità di mostrare, e di risvegliare negli occhi di chi guarda, la nobiltà di un gesto.

21 Gen 2026 - 08:00
6 foto
jo squillo
mfw