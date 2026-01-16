Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 39
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

LuisaViaRoma.

Jo Squillo: LuisaViaRoma & adidas Originals celebrano insieme il lancio della nuova iconica sneaker L.A TRAINER

Lanciata originariamente nel 1981, la L.A Trainer rappresenta da sempre un punto di riferimento in termini di innovazione e stile.

16 Gen 2026 - 08:00
39 foto