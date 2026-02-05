1 di 5
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Louis Erard.

Jo Squillo: Louis Erard X Monica Bonvicini, la presentazione del nuovo orologio d’artista

Per la 14a edizione di Art Genève, Louis Erard presenta il suo terzo orologio d'artista con Monica Bonvicini. Grafico. Architettonico. Leggermente provocatorio.

05 Feb 2026 - 08:00
5 foto