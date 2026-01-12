Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 15
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Jo Squillo: La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti presenta la seconda mostra di PM23: VENUS

In Piazza Mignanelli 23 inaugura la nuova mostra che reinterpreta i codici di Valentino Garavani attraverso gli occhi di Joana Vasconcelos.

12 Gen 2026 - 08:00
15 foto
jo squillo