Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 6
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Valentino.

Jo Squillo: La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti e PM23 presentano la seconda opera d’arte realizzata da Joana Vasconcelos

Il “Solitário” dell’artista portoghese domina la Terrazza del Pincio.

02 Dic 2025 - 08:00
6 foto
valentino
jo squillo