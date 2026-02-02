1 di 30
Haute Couture.

Jo Squillo: Julien Fournié, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Julien Fournié presenta in passerella, stagione dopo stagione, personaggi forti da una nuova prospettiva, incoraggiando i suoi ​​clienti nella loro ricerca di un'espressione individuale unica.

02 Feb 2026 - 08:00
