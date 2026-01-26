1 di 5
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Salomon.

Jo Squillo: Heikki Salonen è il nuovo Direttore Creativo di Salomon

Il brand accelera l’evoluzione verso il “Mountain Sports Lifestyle”, unendo performance e cultura fashion.

26 Gen 2026 - 08:00
5 foto
salomon
jo squillo