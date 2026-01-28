1 di 12
Haute Couture.

Jo Squillo: Giorgio Armani Privé, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Colori, leggerezza quotidiana: quando il pantalone diventa protagonista. È la prima sfilata pensata da Silvana: sfila la collezione Haute Couture di Giorgio Armani Privé.

28 Gen 2026 - 08:00
12 foto
giorgio armani prive
jo squillo
provincia di parma