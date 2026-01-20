Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 36
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Giorgio Armani, la collezione Menswear Fall-Winter 2026/27

Cangiante è sinonimo di iridescente, un aggettivo che descrive ciò che, pur rimanendo com’è, cambia a seconda dell’angolo di osservazione.

20 Gen 2026 - 08:00
36 foto
giorgio armani
jo squillo
mfw