Modamania
Jo Squillo: Giorgio Armani è partner del balletto della cerimonia di apertura del ballo dell'Opera di Vienna 2026

Il balletto d’apertura, momento cardine dell’evento, comprenderà una performance corale della compagnia del Wiener Staatsballett, di cui, da quest’anno, Alessandra Ferri è direttrice artistica.

16 Gen 2026 - 08:00
2 foto