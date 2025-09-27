Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Modamania
1 di 9
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Milan Fashion Week.

Jo Squillo: Genny, la collezione Spring-Summer 2026

La visione di un’orchidea come un disegno armonico nello spazio. È luce nella vita.

27 Set 2025 - 08:00
9 foto
genny
jo squillo
mfw

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri