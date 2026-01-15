Logo Tgcom24
Mostre.

Jo Squillo: Dino Buzzati e l’Aldilà. Milano e le montagne, da Poema a fumetti al film Orfeo

È una casa. È un’installazione. È una mostra a cura di Virgilio Villoresi e Lorenzo Viganò per Fondazione Mondadori.

15 Gen 2026 - 08:00
18 foto