Haute Couture.

Jo Squillo: Didit Hediprasetyo, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Con questa nuova collezione Couture, Didit Hediprasetyo affronta l'artigianato attraverso la lente del viaggio, inteso non come destinazione ma come modo di vedere.

30 Gen 2026 - 08:00
19 foto
paris haute couture
jo squillo