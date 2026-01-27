1 di 2
CNMI.

Jo Squillo: CNMI e Rinascente Milano Piazza Duomo presentano “NEXT ON AIR: A brand selection curated by Rinascente and CNMI”

Un nuovo progetto dedicato alla promozione dei brand indipendenti internazionali durante la Milano Fashion Week®.

27 Gen 2026 - 08:00
camera nazionale della moda italiana
jo squillo
rinascente