1 di 59
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Haute Couture.

Jo Squillo: Alexis Mabille, la collezione Haute Couture Spring-Summer 2026

Nata dalla mente e dalla mano, l'Haute Couture è un patrimonio vivo, che deve essere costantemente reinventato.

29 Gen 2026 - 08:00
59 foto
jo squillo
paris haute couture