Soltanto pochi mesi fa era stata rinnovata, per un triennio, la carica di Direttore del Teatro di Roma ad Antonio Calbi.



Un comunicato del Consiglio di Amministrazione di Teatro di Roma, recentemente ha informato, non senza sorpresa per gli addetti ai lavori, che sono state accettate le dimissioni volontarie del Direttore, a decorrere dal prossimo 1° novembre.

Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, infatti, ha nominato Antonio Calbi nuovo Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa.



Un incarico assolutamente prestigioso e impegnativo che rinnova le speranze per un rilancio qualitativo di un ente attualmente commissariato. Un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Sovrintendente.



Il Consiglio di Amministrazione del Teatro di Roma, nel contempo, ha nominato Direttore, pro tempore, il Presidente Emanuele Bevilacqua fino al 31 gennaio 2019.



A breve sarà pubblicata una ‘manifestazione di interesse’ per la scelta della nuova direzione che andrà individuata al più presto.