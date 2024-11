Due ottime serate a teatro

Di questo spettacolo, al di là del testo di Neil Simon, è impossibile non gustare la naturalezza e il ritmo della recitazione di Franco Branciaroli e Umberto Orsini. Per inciso, è curioso constatare che, date le sue ottime condizioni di salute, Orsini, novantenne nella realtà, debba invecchiarsi nella voce e nei movimenti per interpretare il ruolo di un anziano.