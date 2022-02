Dopo una lunga malattia ci ha lasciati Monica Vitti

Monica Vitti ci ha lasciati. Era malata e tutti, con grande rispetto, ne eravamo a conoscenza da anni sia all’interno che all’esterno del mondo dello spettacolo.

Dal 2001 aveva lasciato qualunque attività di lavoro evitando, nel contempo, apparizioni in pubblico ma, per nostra fortuna, ha lasciato di sé i film interpretati, le registrazioni di spettacoli teatrali e i numerosi interventi all’interno di trasmissioni televisive.

Ed è attraverso queste testimonianze professionali che le generazioni di ieri, di oggi e di domani saranno nelle condizioni di apprezzare il variegato talento artistico di una delle attrici che hanno saputo caratterizzare, con grande sensibilità, i cambiamenti del loro tempo.

C’è chi la ricorda come attrice comica, chi come protagonista di film molto impegnati, chi come interprete capace di affrontare, con grande efficace, i più svariati generi che le venivano proposti.

A teatro la ricordiamo nei panni Marylin Monroe in ‘Dopo la caduta’ di Arthur Miller e ne ‘La strana coppia’ al femminile, di Neil Simon, con Rossella Falk.

La malattia che l’ha colpita oltre vent’anni fa, ci ha impedito di vederla impegnata in ruoli nei quali far valere pienamente la propria maturità artistica.