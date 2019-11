E’ stata consegnata la ‘Legion d’onore’ a Ruth Shammah , regista e direttrice, termine assolutamente riduttivo in questo caso, del Teatro Franco Parenti di Milano.

Il Presidente francese Emmanuel Macron aveva nominato Ruth Shammah ‘Cavaliere della Legion d’onore’ il 14 luglio scorso ma soltanto lunedì

l’ambasciatore francese, Christian Masset, ha consegnato, a Milano, la prestigiosa onorificenza alla legittima destinataria.

E’ certamente un meritato riconoscimento per l’appassionato impegno con il quale, Ruth, ha diffuso la cultura teatrale non solo a Milano ma in tutta Italia.

Ruth Shammah, di origine francese, si è dedicata giovanissima al teatro collaborando con il Piccolo Teatro di Milano di Paolo Grassi e Giorgio Strehler per poi dedicarsi, insieme al compagno d’arte e di vita, Franco Parenti, alla nascita del Teatro, prima chiamato ‘Pierlombardo’ e poi, mancato Franco, intitolato definitivamente ‘Teatro Franco Parenti’.