Ad affiancare il Direttore è stata chiamata Francesca Corona per il Teatro India.

Il Consiglio di Amministrazione del Teatro di Roma – Teatro Nazionale, d’intesa con i Soci Aderenti (Comune di Roma, Regione Lazio, e Ministero per i beni e le attività culturali), nella figura del Presidente Emanuele Bevilacqua, ha conferito all’unanimità a Giorgio Barberio Corsetti, la Direzione dello Stabile Capitolino per il triennio 2019/2021.



A seguito di una severa selezione, il nome di Giorgio Barberio Corsetti è stato scelto per la grande creatività e professionalità artistica, che si è distinta negli anni per originali riletture del repertorio classico e per l’attenzione alla drammaturgia contemporanea.

Sono affidate al Direttore le mansioni di progettazione e programmazione artistica dei Teatri romani, Argentina, India, Torlonia e Valle e le attività più prettamente organizzative che saranno coadiuvate dalle competenze delle professionalità interne al Teatro.



Il Direttore Giorgio Barberio Corsetti sarà affiancato da Francesca Corona, giovane operatrice teatrale dal respiro internazionale, in qualità di consulente artistica per la programmazione del Teatro India.



A Giorgio Barberio Corsetti e a Francesca Corona vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.