SdR, le sfide future dell'industria del risparmio gestito

Gli interventi di Adam Jonas e Jeffrey Sachs - A tracciare il quadro della situazione attuale e ad analizzare le implicazioni del rapporto tra economia reale, risparmio gestito e rispetto per le tematiche ESG saranno due tra i più importanti protagonisti del dibattito internazionale, che interverranno come keynote speaker nelle sessioni di apertura e chiusura: Adam Jonas, Managing Director e leader del team di ricerca Global Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley e Jeffrey Sachs, Direttore del Centro per lo Sviluppo Sostenibile della Columbia University e consigliere speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sui Sustainable Development Goals e Millenium Goals.



La plenaria di apertura - Ad aprire il Salone il 2 aprile nella plenaria dedicata al tema di questa edizione, sarà Adam Jonas, membro della divisione di investment banking di Chicago nel 1996, esperto in finanza aziendale e M&A nel settore automobilistico. Jonas dal 2010 guida il team Global Auto&Shared Mobility nella definizione e interpretazione del futuro dei trasporti nell’era delle automobili 2.0.



Nel suo intervento Jonas si soffermerà sui trend di disruption dell’industria automobilistica, con particolare attenzione sugli effetti della sharing economy e delle auto a guida autonoma, tendenze di cui discuterà dimensione e portata economica, con un’attenzione alle sfide etiche a esse legate. Jonas è anche aperto sostenitore dell’industria spaziale: “Prevediamo che le entrate globali legate allo spazio passeranno da meno dei 400 miliardi di dollari di oggi ad almeno $1,1 trilioni entro il 2040”.



La plenaria di chiusura - A chiudere la manifestazione il 4 aprile nella plenaria dal titolo "Il ruolo del risparmio gestito nell’era dello sviluppo sostenibile" sarà, invece, uno dei massimi esperti a livello mondiale in tema di sviluppo economico, macroeconomia e lotta alla povertà, Jeffrey Sachs per quasi 18 anni consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, per Kofi Annan dal 2001 al 2007, per Ban Ki-moon dal 2008 al 2016 e per Antonio Guterres dal 2017 al 2018.



Sachs è riconosciuto come uno dei massimi esperti internazionali sulle sfide complesse quali crisi del debito, iperinflazione, transizione dalla pianificazione centrale alle economie di mercato, estrema povertà, cambiamento climatico. Al Salone del Risparmio Sachs porterà una riflessione su come il settore del gestito possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.



“Il settore legato all’ESG è in crescita, ma ci sono ancora due problemi fondamentali che bisogna fronteggiare – ha spiegato Sachs – il primo è la mancanza di rigore negli indicatori ESG. Sono ancora troppe le aziende non allineate con gli obiettivi ESG che ottengono una green light grazie agli attuali criteri vigenti. Il secondo riguarda gli investitori, pronti a investire in qualsiasi cosa che generi profitto anche se non responsabile. L’idea che la massimizzazione della ricchezza degli azionisti abbia la precedenza sul bene pubblico deve essere sradicata e contrastata”, ha dichiarato Jeffrey Sachs.



