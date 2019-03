SdR, edizione n. 10 per l'evento dedicato al risparmio gestito

Nella tre giorni il fitto calendario di appuntamenti esaminerà i mutamenti che stanno rivoluzionando il rapporto tra finanza, economia e rispetto per gli equilibri naturali e sociali.



Il programma del Salone del Risparmio 2019 - Il 2 aprile si parlerà di risparmio sostenibile e responsabile: focus sulle tematiche di attualità che coinvolgono l’industria del risparmio gestito, sulle riforme e le normative che possono migliorare la capacità del settore di veicolare il risparmio verso l’economia reale.



Riflettori puntati sul risparmio responsabile e inclusivo nella giornata del 3 aprile, dedicata ai temi legati all’inclusione, problematica molto sentita, soprattutto in Italia.



Nella giornata conclusiva del Salone, il 4 aprile, spazio ai temi della distribuzione e del risparmio consapevole: si parlerà della relazione tra industria, tessuto produttivo e individui, rivolgendo l’attenzione a tutte le iniziative che possano contribuire ad una crescita organica del Paese.



Sostenibilità e investimenti - “L’ESG è rimasto per anni ai margini del dibattito e lontano dal radar degli operatori – spiega Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni – nella convinzione che al piccolo risparmiatore così come ai grandi clienti istituzionali non potesse interessare davvero: le cose stanno cambiando rapidamente e per il meglio”. La scelta dell’edizione di quest’anno è testimonianza della responsabilità di Assogestioni di promuovere tutte le occasioni di informazione e formazione a sostegno di questi importanti sviluppi. “Il tratto di congiunzione col mondo degli investimenti – spiega ancora Galli – è l’idea di sostenibilità, ossia l’intuizione che gli investimenti, per generare sviluppo e rendimenti durevoli, debbano in primo luogo rispettare le condizioni di equilibrio sociale e naturale”.



Il programma completa del Salone del Risparmio www.salonedelrisparmio.it