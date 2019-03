Salone del Risparmio, cyber security e sicurezza dei dati nella gestione del risparmio

La cyber security è sempre più strategica, oggi, per le società di gestione del risparmio, ma purtroppo risulta ancora basso il livello di consapevolezza dei rischi da parte degli operatori del settore. Allo stesso tempo per garantire la solidità del rapporto fiduciario tra risparmiatori e consulente, diventa sempre più importante dare ai clienti l’assicurazione che i propri dati online siano sempre protetti.



La sfida della sicurezza informatica - Con la crescita dell’uso degli smartphone, l’arrivo del 5G e dell’Internet of things, la sicurezza informatica diventerà ancora più centrale: a riprova di queste evidenze, il quaderno Fintech pubblicato dalla Consob a gennaio 2019 riporta i dati di "un’ispezione effettuata dall’Autorità di vigilanza statunitense (SEC) che ha mostrato come circa tre quarti dei 49 consulenti esaminati riportassero di avere avuto esperienze dirette o indirette di attacchi informatici”. Gli attacchi, valutati ad alto o medio rischio, “si riferivano in particolare a dati dei clienti, algoritmi proprietari, funzionalità di negoziazione sui mercati e di accesso al sito internet/alla posizione personale del cliente.”



Secondo l’ultimo Global Cybersecurity Index dell’International Telecommunication Union (ITU) infatti, l’Italia si posiziona solo al 31° posto a livello globale per sicurezza dei dati informatici: per questo è fondamentale per il consulente assicurare il cliente sulla protezione dei propri dati online e sensibilizzare gli operatori del settore sull’importanza di affrontare questa sfida.



I relatori - A confrontarsi sul tema interverrà il commissario della Consob Paolo Ciocca, già vicedirettore generale del Dipartimento informazioni per la sicurezza della Presidenza del consiglio dei ministri. Melissa Hathaway, senior advisor per la cybersecurity della Harvard Kennedy School, che in passato si è occupata di sicurezza informatica per George W.Bush e Barack Obama, si soffermerà sul contesto internazionale e analizzerà i trend in atto per quanto riguarda la Cybersecurity. Tra i relatori anche Alessandro Armando, docente presso l'Università degli Studi di Genova, per affrontare il tema delle nuove minacce cyber e le possibili risposte.