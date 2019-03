Salone del Risparmio, la sostenibilità passa (anche) dalla ristorazione

Per la decima edizione della rassegna dedicata al risparmio gestito nasce infatti l’inedita collaborazione tra il Salone del Risparmio e Identità Golose, HUB Internazionale della Gastronomia .



L'edizione 2019 del Salone del Risparmio accende infatti i riflettori sulle sfide imposte della sostenibilità e dell’inclusione e lo fa, trasformando anche lo spazio e i momenti di ristorazione in luoghi di apprendimento e di dibattito, raccontando gli ingredienti e le materie prime, tecniche e cotture innovative, sensibilizzando i partecipanti con la proposta di menu etici e sostenibili.



La "Food Court" del Salone del Risparmio - Sarà allestita, infatti, una vera e propria “Food Court”, situata al piano zero del MiCo: dotato di un’ampia offerta di prodotti d’eccellenza, questo spazio permetterà ai visitatori di creare menu personalizzati scegliendo fra salumi, formaggi, pesce, conserve, centrifugati e birre artigianali, e persino di fare la spesa. I corner saranno attivi tutta la giornata, anche la sera, per permettere alle aziende sponsor di organizzare aperitivi e momenti conviviali.



Il ristorante, situato al secondo piano del MiCo, completerà l’offerta culinaria del Salone. Sarà attivo durante la pausa pranzo e, nel corso delle tre giornate, proporrà ai visitatori i menu di altrettanti chef stellati (Marta Grassi 1 stella Michelin – ristorante Tantris – Novara, Ivano Ricchebono 1 stella Michelin – ristorante The Cook al Cavo – Genova, Andrea Ribaldone 1 stella Michelin – ristorante Osteria Arborina – La Morra).



Il programma completa del Salone del Risparmio www.salonedelrisparmio.it