Salone del Risparmio, il ministro Giovanni Tria aprirà la decima edizione

Si scaldano i motori per l'apertura del decimo Salone del Risparmio , in programma al MiCo di Milano dal 2 al 4 aprile . Al tema di quest’anno, "Sostenibile, responsabile, inclusivo. La frontiera del risparmio gestito” sarà dedicata la conferenza plenaria di apertura, il 2 aprile alle ore 10, inaugurata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria .

Al centro del dibattito, dopo il discorso di apertura del Presidente di Assogestioni Tommaso Corcos, le implicazioni del rapporto tra finanza, economia e tematiche Esg con gli interventi di Adam Jonas, managing director e leader del team di ricerca Global Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley dal 2010 e Carlo Ratti – Professore del MIT-Massachusetts Institute of Technology di Boston e direttore del MIT Senseable City Lab – che approfondirà il tema della mobilità e delle città sostenibili.



La tre giorni dedicata al risparmio gestito - Durante la tre giorni il tema della manifestazione, che risponde al cambiamento in corso anche nel mondo finanziario, sempre più sensibile al rispetto dei valori sociali, ecologici ed umani, sarà declinato attraverso dibattiti, conferenze, seminari formativi e la testimonianza di esperti nazionali e internazionali che approfondiranno la relazione dell’industria del risparmio gestito con tutti i suoi stakeholder. Il 2 aprile focus su risparmio sostenibile e responsabilità sociale con una particolare attenzione alle dinamiche demografiche, il 3 aprile riflettori puntati sulle ricadute di una maggiore inclusione, mentre il risparmio consapevole sarà il macro-tema dell’ultima giornata, incentrata sulla relazione tra industria, tessuto produttivo e individui.



I numeri della decima edizione - L'edizione numero dieci del Salone del Risparmio di svilupperà su tre giorni, nei quali i circa 15mila partecipanti attesi si confronteranno con i 230 speaker, nazionali e internazionali, chiamati ad animare dibattiti e conferenze. Oltre 150 i marchi presenti.



Gli ospiti - Tanti gli ospiti extra-settore attesi che interverranno all’interno delle conferenze durante i tre giorni: l’economista Carlo Cottarelli, la giornalista sportiva Ilaria D’Amico, il medico/virologo Roberto Burioni, Umberto Pelizzari, apneista di fama mondiale, l’opinionista Selvaggia Lucarelli, Tessa Gelisio, autrice, il commissario tecnico della nazionale di ciclismo Davide Cassani, Beatrice Venezi, la più giovane direttrice d’orchestra in Italia e Maria Beatrice Benvenuti, arbitro internazionale di rugby femminile e maschile.



Il programma completo del Salone del Risparmio www.salonedelrisparmio.it