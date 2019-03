Salone del Risparmio, consapevolezza ed educazione finanziaria: lo chiede l'80% degli italiani

Per il 57% dei risparmiatori l'educazione finanziaria dovrebbe rivolgersi a chiunque, senza limiti di età (il 20% la chiede invece per i ragazzi dai 16 ai 35 anni) e, per il 47%, il compito di promuovere queste iniziative spetta allo Stato e alle istituzioni finanziarie. Invece, per i consulenti (64%), questa responsabilità è delle Associazioni di categoria.



"L'educazione finanziaria di tutta la popolazione, e non solo dei risparmiatori, rimane un tema fondamentale per il sistema Italia ed è sentito da tutti gli attori in campo", afferma Diego Martone, Ceo di Demia, che ha svolto l'indagine per Assogestioni.



L'impegno di Assogestioni per la "protezione dell'investitore" - "La maggior parte dei cittadini italiani non possiede conoscenze sufficienti a prendere decisioni corrette o a richiedere supporto a professionisti qualificati", spiega il direttore comunicazione di Assogestioni, Jean-Luc Gatti, aggiungendo che l'associazione è da tempo impregnata in numerose iniziative, mirate alla "protezione dell'investitore", molte delle quali troveranno spazio al Salone del Risparmio.



