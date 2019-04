Salone del Risparmio, 150 marchi e quasi 15mila iscritti per la decima edizione

L'edizione 2019 vede oltre 14.500 iscritti e più di 150 marchi, tra cui per la prima volta è presente anche Poste Italiane: sostenibilità, responsabilità sociale e inclusione sono infatti temi in linea con il Piano industriale "Deliver 2022" delineato dall'A.d. Matteo Del Fante, che "intende valorizzare il business del risparmio gestito e della consulenza finanziaria per renderlo ancor più vicino alle esigenze degli italiani", ha spiegato Poste.



Poste: "Costruire un futuro migliore per il Paese" - La presenza del gruppo al Salone del Risparmio è inoltre un segnale importante perché "vede il più grande gestore dei risparmi degli italiani (con attività finanziarie totali pari a 514 miliardi di euro), entrare in campo accanto alle maggiori istituzioni finanziarie con l'obiettivo di costruire un futuro migliore per gli investitori italiani e per il Paese più in generale".



Il Responsabile BancoPosta, Andrea Novelli, è stato tra i relatori della conferenza dal titolo "Una consulenza inclusiva e responsabile: l'energia del cambiamento tra innovazione e tradizione", illustrando come "la funzione di porto sicuro per il risparmio degli italiani, coniugata al radicamento territoriale, all'innovazione tecnologica e digitale abbia trasformato Poste Italiane in un attore di primo piano sulla nuova frontiera del risparmio sostenibile, responsabile ed inclusivo".