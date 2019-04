Al via la decima edizione del Salone del Risparmio | L'evento insignito della medaglia del presidente della Repubblica

Da parte tanto delle istituzioni nazionali ed europee, quanto del mondo del risparmio gestito e della consulenza, vi è una sempre maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali, sociali e di governance: da qui è partito il discorso di apertura del presidente di Assogestioni, appena riconfermato alla guida dell’associazione per il triennio 2019-2022, che ha proposto una lettura del risparmio gestito a partire dalla sua proiezione nella società, mettendo al centro il tema della sostenibilità, che "da un lato è un obiettivo imprescindibile e, dall’altro, può diventare il driver evolutivo della nostra industria, con un impatto paragonabile a quello della disruption tecnologica in atto”.



"Credo sia - ha quindi aggiunto - stato un cammino importante che ha messo al centro il valore del risparmio come punto di forza del nostro Paese".



Tria: "Serve un modello economico che garantisca tutela ambientale e sviluppo sociale" - Coniugare finanza, crescita e sostenibilità vuol dire sostenere un modello di progresso economico che garantisca la tutela ambientale e favorisca lo sviluppo sociale: questo il focus dell’intervento del ministro dell’Economia Giovanni Tria nel videomessaggio inviato durante la plenaria di apertura. "Si pone di fronte a noi una sfida in cui l’industria del risparmio gestito gioca un ruolo essenziale - ha affermato infatti Tria -. Il vostro settore si fonda sul risparmio, che storicamente definisce l’attitudine finanziaria degli italiani. Il patrimonio di per sé è un valore, ma esprime una funzione sociale quando viene messo al servizio della crescita di una comunità”.



“La gestione del risparmio - ha aggiunto Tria - ha il compito di selezionare le migliori opportunità per i clienti, e nello stesso tempo può orientarsi verso le opzioni con rendimento ambientale o sociale positivo. Il concetto di ritorno dell’investimento diventa così più ampio: non più orientato alla massimizzazione solo nel breve termine, quanto anche a una prospettiva di più lungo periodo. Occorre poi fare sistema tra tutte le parti interessate, sia pubbliche che private”.