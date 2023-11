XIII° Festival del Cinema Nuovo: aperte le iscrizioni

“Festival del Cinema Nuovo”, Il concorso internazionale di cortometraggi interpretati da persone con disabilità, torna nel 2024 con la sua XIIIª edizione.

I protagonisti sono, come da storia e tradizione del Festival, le persone con disabilità, che davanti e dietro la macchina da presa diventano attori e autori di un “cinema differente” dalla bellezza autentica.

Il Festival, nato da un’idea del Prof. Romeo Della Bella, offre a persone con disabilità l’opportunità di divertirsi e di far emergere attraverso il cinema, il proprio punto di vista. Come affermava il Prof. Romeo Della Bella: “Il Festival trova la sua unicità nei soggetti protagonisti, per le finalità e per i risultati ottenuti … I protagonisti dello spettacolo devono essere i ragazzi … I disabili sono persone vive, sensibili, autentiche; le loro emozioni sono spontanee, vere”.

Sul sito del Festival del Cinema Nuovo sono online il bando e il regolamento per la nuova edizione del Festival, completi della scheda di partecipazione da compilare entro il 1° luglio 2024 per iscrivere la propria opera filmica ad una delle tre categorie disponibili: corti, cortissimi/videoclip, corti di animazione.

Il Festival è un'iniziativa di Associazione Romeo Della Bella in collaborazione con Mediafriends e con il supporto di Fondazione Allianz UMANA MENTE.