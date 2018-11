Vorrei incontrare Gerry Scotti...

Ethan è un bambino di poco più di 6 anni che ha dovuto affrontare un’importante sfida.

Lunghi periodi di cure, ricoveri e sacrifici hanno per fortuna portato a un lieto fine, ed oggi Ethan sta bene.

In quei mesi difficili, oltre alla famiglia e agli amici Ethan ha trovato sollievo e gioia nella trasmissione Caduta Libera, il noto quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, del quale il piccolo è un grande appassionato.

Per incentivare il piccolo a non abbandonare il coraggio e la determinazione finora dimostrati, Fabbrica del Sorriso e Make a Wish Italia, insieme nella campagna di raccolta fondi per i bambini del 2017, hanno voluto regalare ad Ethan la realizzazione del suo desiderio: assistere dal vivo ad una puntata di Caduta Libera e vedere il suo papà cadere in una delle botole del programma.



Assieme al papà e al nonno, il bambino è così partito da Bari per raggiungere gli studi Mediaset di Cologno Monzese, dove tra eccitazione e commozione ha potuto salire sul set del suo programma preferito e assistere non solo alla registrazione di tutte le puntate in programma per la giornata, ma anche e soprattutto alla caduta del suo papà nella famosa botola!



A concludere una giornata così speciale, Gerry ha accolto Ethan nel suo camerino per un abbraccio e una fotografia assieme, regalandogli un ricordo unico.



Il 19 Settembre 2018 è stato, per tutte le persone che hanno preso parte all’iniziativa, un giorno importante, reso possibile da Make a Wish Italia, Fabbrica del Sorriso, la produzione di Caduta Libera, ma soprattutto da tutte le persone che con le loro donazioni hanno regalato al piccolo Ethan la realizzazione di un sogno che rimarrà per sempre nei suoi ricordi e nel suo cuore.